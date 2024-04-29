СКО: пик паводка в области пройден

В целом в Северо-Казахстанской области за период паводка подтоплено 3 898 домов, остаются подтопленными 3 617 домов, передаёт BaigeNews.kz. Всего было эвакуировано 14 388 человек, вернулись домой 764 человека, остаются эвакуированными 13 624 человека. Подтоплено 34 дачных товарищества, на которых имеется 3 031 строение, из них 75 дачных дома являются единственным жильем. Выплата по ним начнется после внесения изменений в законодательство.

На сегодня подписан меморандум с фондом "Қазақстан халқына" на строительство 100 однотипных жилых домов стоимостью 2,7 млрд тенге.