Синтез речи и аудиодескрипцию на госязыке для лиц с инвалидностью предложили в МИОРе

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Состоялось третье заседание рабочей группы по разработке законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации и общественного участия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства информации и общественного развития.

В рамках заседания члены рабочей группы обсудили такие вопросы как:

создание неограниченного доступа к проектам отчётов на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местных исполнительных органов, а также заключениям государственной экологической экспертизы (по времени) (сейчас документы публикуются на 30 дней);

проведение общественных слушаний не только в виде заседаний, но и в формате интернет-конференций;

публикации в открытом доступе реестра учёта полихлордифенил-содержащего оборудования;

обязательное регулярное размещение местными исполнительными органами информации по водопользованию.

Кроме того, представителями лиц с инвалидностью предложено ввести синтез речи и аудиодескрипцию на государственном языке.

Напомним, что Казахстан является участником Орхусской конвенции и Конвенции о правах инвалидов ООН. Законопроект активно обсуждается заинтересованными представителями гражданского сектора и экспертного сообщества.