Синоптики предупредили алматинцев
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 9 мая ожидаются в лишь в одном городе Казахстана — Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в четверг в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики сообщили, в каких регионах Казахстана на 9 мая объявлено штормовое предупреждение.
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