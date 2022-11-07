Сильные осадки прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

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Туман, сильные осадки и ветер ожидаются на большей части страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, ночью на севере, востоке области, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются снег, гололед. Ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.

7 ноября ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман. В Уральске 7 ноября ночью и утром ожидаются туман.

7 ноября ночью и утром на юге, в центре и в горных районах Алматинской области ожидаются туман, в конце дня на юге и в центре области ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Алматы и Конаеве 7 ноября ночью и утром ожидается туман.

Ночью 7 ноября в центре и горных районах Жетысуской области ожидается туман. В Талдыкоргане ночью 7 ноября ожидается туман.

7 ноября утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных районах области - туман. Ветер юго-западный, западный, ночью в горных районах, утром и днем на севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте 7 ноября утром и днем ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем 7 ноября на юго-западе, севере Жамбылской области ожидается сильный дождь, в горных районах - сильные осадки (дождь, снег), сутки 8 ноября на юге, в горных районах - сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром 7-8 ноября в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днем 7-го, сутки 8 ноября порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром 7-8 ноября ожидается туман. Днем 7-8 ноября - юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области и севере Павлодарской области ожидается туман.

На севере, юге Улытауской области и на юге, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед.