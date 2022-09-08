Сибирская язва выявлена в Костанайской области

Фото: eldala.kz

В Костряковском сельском округе (Федоровский район Костанайской области) устанавливается карантин в связи с выявлением сибирской язвы среди крупного рогатого скота, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на eldala.kz.

Карантин установят на территории села Запасное, следует из проекта решения акима Костряковского сельского округа.

Отметим, что в годом ранее, в июле, сибирская язва была выявлена на территории Денисовского района Костанайской области, в селе Приречное. В ноябре заболевание зафиксировали в одном из хозяйств в селе Жалтырколь - тоже в Денисовском районе.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области на май текущего года, в регионе учтено 156 стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве. Это населенные пункты, на территории которых имеются сибиреязвенные захоронения больного скота. Всего в области имеется 308 таких захоронений.

Основным источником сибирской язвы являются больные животные. Вся продукция от вынужденно забитых больных животных считается инфицированной и непригодной для употребления в пищу. Даже длительная варка мяса не гарантирует освобождения от возбудителя. Поэтому павших животных необходимо утилизировать методом сжигания в инсенераторных печах.