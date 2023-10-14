Шымбулак - лучший горнолыжный курорт по версии SKI BUSINESS AWARDS

Горный курорт "Шымбулак" удостоен звания "Лучший горнолыжный курорт" по версии SKI BUSINESS AWARDS 2023 в рамках форума туристических территорий в Сочи, который проходит с 9 по 13 октября на курорте "Красная Поляна", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

На федеральном форуме встретились свыше 1000 инвесторов, бизнесменов, владельцев и управляющих горнолыжных комплексов, городских и загородных туристических объектов, парков развлечений, отелей, санаториев и ресторанов.

"Шымбулак" показывает себя, как динамично развивающийся курорт, идущий в ногу со временем. Кроме того, он установил рекорд Гиннесса как самый высокий ночной горнолыжный склон в мире: высота склона составляет - 3200 метров, протяженность - 3 640 метров.

Сегодня это одна достопримечательностей Казахстана с развитой инфраструктурой, отвечающая всем мировым стандартам курортной зоны. Курорт ежегодно принимает более 1,2 млн. посетителей. Здесь проходят крупные спортивные международные соревнования.

В целом в Алматинском регионе наблюдается положительная динамика туристического потока, а имеющийся потенциал горного туризма в регионе подчеркивает перспективы его развития. Согласно официальной информации от управления туризма акимата города Алматы, за третий квартал 2023 года регион посетило более полутора миллионов туристов и треть из них – иностранцы.