  • 28 Сентября, 03:49
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Штрафы почти на 700 тысяч тенге наездил житель ВКО

Вчера, 23:40
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Вчера, 23:40
Вчера, 23:40
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Штрафы почти на 700 тысяч тенге скопились у автовладельца из ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Любителя быстрой езды выявила в областном центре интеллектуальная видеосистема. Водителя легковушки удалось остановить во время оперативно-профилактических мероприятий в Усть-Каменогорске.

"В ходе рейда с помощью АПК "Сергек-Коргау" сотрудники полиции остановили автомашину Lada Priora, владелец которой является злостным нарушителем ПДД. На счету автовладельца 12 неоплаченных штрафов за нарушение установленной скорости движения на общую сумму 700 тысяч тенге. Транспортное средство нарушителя водворено на специализированную стоянку до полного погашения задолженности", – сообщил начальник управления административной полиции ДП ВКО Еркын Ануарбеков.

Всего с начала года посредством АПК "Сергек" в ВКО выявлено свыше 128 тысяч нарушений ПДД.

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