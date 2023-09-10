Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана в понедельник

Синоптики "Казгидромета" обещают дожди и грозы на большей части территории страны в понедельник, передаёт BaigeNews.kz.

Сильные дожди ожидаются на севере, северо-западе, юго-западе, в центре Казахстана. По республике ожидаются порывистый ветер, на севере, северо-западе, юго-востоке, в центре – град, на севере, северо-западе – туман, на юге страны – пыльная буря.

В центре, на востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юге Карагандинской области, области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре высокая пожарная опасность.

На юге Павлодарской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана и столице.

11 сентября днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем в западной половине области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днём ожидается гроза.

Днём на западе, юге Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается град. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере, юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау в конце дня ожидается гроза.

Днём на севере области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на большей части области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане утром и днём ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области временами 30 метров в секунду и более. Днём на северо-востоке, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днём гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду.

Ночью на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области 15-20 метров в секунду. 11 сентября на северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Днём на севере, юге области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на юге, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, днем на большей части области гроза. Днем на юге области град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, на юге области порывы 25 метров в секунду. В Костанае утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду, днём 15-20, в центре области порывы 23-28 метров в секунду. В центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем 15-20, порывы 23 метра в секунду. 11 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью в горных районах области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28, на горных перевалах 30 метров в секунду и более. В Шымкенте днём ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днём 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Туркестане днём ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске днём ожидается гроза. На северо-западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. На западе, юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный на большей части области порывы 15-20, ночью на западе, севере области временами 23-28 метров в секунду. На северо-западе, в центре, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.

В Астане 11 сентября ожидается гроза. Днём сильный дождь, град. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.