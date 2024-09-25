  • 25 Сентября, 22:49
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Шторм в США: К казахстанцам обратились в Центре международных программ

Сегодня, 22:15
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: pxhere.com

В связи с приближением к побережью Флоридского залива мощнейшего тропического шторма, о котором сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC), Центр международных программ обратился к казахстанским студентам, находящимся в США, передаёт BaigeNews.kz.

"Центр внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает контакт со стипендиатами, обучающимися в регионе. Шторм ожидается на побережье Флоридского залива 26 сентября. В четырех университетах штата Флорида — Florida State University, University of Florida, University of South Florida и University of Miami — находятся 31 стипендиат из Казахстана. Учебные заведения временно закрыты. Все стипендиаты уведомлены о мерах безопасности и следуют рекомендациям местных властей, с ними на связи наши кураторы", - сообщила пресс-секретарь АО "Центр международных программ" Ляззат Тукушева. 

На данный момент ситуация спокойная. Стипендиатов призвали соблюдать меры предосторожности и оставаться на связи для безопасности.

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