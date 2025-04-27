В селе Тепличное Северо-Казахстанской области четвёртый день без перерывов идут противопаводковые мероприятия. Основные силы сосредоточены на укреплении дамбы и предотвращении возможных последствий паводка, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил аким региона Гауез Нурмухамбетов, контроль за работами ведётся круглосуточно.

"Уже три дня работаем в круглосуточном режиме. Лично контролирую ход укрепления защитного вала в Тепличном. Вчера прошёл 30 тысяч шагов, сегодня — аналогичную дистанцию", — написал он в социальных сетях.

Фото: акимат СКО

На месте задействована вся необходимая техника, развернуты палатки, организовано питание. В работах участвуют до 1,6 тысячи человек, включая сотрудников предприятий, организаций, госслужащих, спасателей и военнослужащих.

Фото: акимат СКО

Помощь оказывают и районы области, а также спасательные бригады из соседних регионов. За время проведения мероприятий уложено 90 тысяч мешкотары, установлена водоналивная дамба, привлечены водолазы для предотвращения возможных протечек.

Фото: МЧС РК

Аким области поблагодарил всех участников работ за самоотверженность.

"Главная задача — полная безопасность населённого пункта. Продолжаем работать до полного устранения всех рисков", - отметил аким СКО.

Напомним, спасатели круглосуточно работают в сёлах Тепличное, Прибрежное, Ольшанка Кызылжарского района, а также в поселке Заречный города Петропавловска. Из селаТепличное спасателям пришлось заблаговременно эвакуировать жителей в Бесколь и Петропавловск. В селе Прибрежное для жителей организовали переправу на лодках. Пик паводка ожидается с 28 по 30 апреля.м