В Казахстане хотят строже подходить к оценке платёжеспособности заёмщиков. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект поправок, которые должны изменить порядок работы банков с физлицами. Проект опубликован на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

В документе предлагается установить чёткие критерии, по которым человека можно будет отнести к заемщикам с высоким уровнем риска. Это поможет банкам точнее оценивать финансовое поведение клиентов и снижать вероятность проблем с возвратом кредитов.

Кроме того, каждая кредитная организация должна будет иметь собственный регламент принятия решений по урегулированию задолженности. Речь идёт о внутренней политике реструктуризации – то есть, как банк действует, если клиент не справляется с выплатами.

Отдельный акцент — на защите прав клиентов. В структурах банков появятся специальные подразделения, которые будут следить за тем, чтобы интересы физических лиц не нарушались при оказании финансовых услуг.

"Основная цель проекта – снизить риски для потребителей и сделать работу банков более прозрачной и ориентированной на клиента", — пояснили в Агентстве.

Поправки не предполагают серьёзных социально-экономических последствий, но могут заметно повлиять на практику работы с розничными заемщиками, отмечают эксперты.