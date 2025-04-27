  • 27 Апреля, 12:18
  • BAIGENEWS

В Костанайской области трактор столкнулся с поездом: водитель погиб

Трактор выехал на переезд перед движущимся поездом, машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Сегодня, 11:44
АВТОР
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pixabay Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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Фото: pixabay

На регулируемом железнодорожном переезде участка Есиль – Аркалык в Костанайской области произошла трагедия, трактор столкнулся с поездом, погиб человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, авария произошла 27 апреля в 8:55.

"Несмотря на исправно действующую переездную сигнализацию, водитель трактора грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед движущимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.  В результате происшествия водитель трактора, получил травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщени.

В КТЖ напомнили казахстанцам о важности соблюдения правил при пересечении железнодорожных переездов и строгого следования сигналам сигнализации. Игнорирование этих требований может привести к трагическим последствиям, подчеркнули в ведомстве.

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