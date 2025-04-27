На регулируемом железнодорожном переезде участка Есиль – Аркалык в Костанайской области произошла трагедия, трактор столкнулся с поездом, погиб человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, авария произошла 27 апреля в 8:55.