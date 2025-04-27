На регулируемом железнодорожном переезде участка Есиль – Аркалык в Костанайской области произошла трагедия, трактор столкнулся с поездом, погиб человек, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе КТЖ, авария произошла 27 апреля в 8:55.
"Несмотря на исправно действующую переездную сигнализацию, водитель трактора грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед движущимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате происшествия водитель трактора, получил травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщени.
В КТЖ напомнили казахстанцам о важности соблюдения правил при пересечении железнодорожных переездов и строгого следования сигналам сигнализации. Игнорирование этих требований может привести к трагическим последствиям, подчеркнули в ведомстве.