Серик Сапиев получил новую должность
В настоящее время он возглавляет управление физкультуры и спорта Карагандинской области.
Вчера, 23:25
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Вчера, 23:25Вчера, 23:25
118Фото: Instagram / serik_sapiyev
Олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне Серик Сапиев избран президентом Национального сурдлимпийского комитета Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
О данном назначении спортсмен сообщил в своём Instagram-аккаунте.
"Я был избран президентом Национального сурдлимпийского комитета. Сегодня на внеочередной конференции в качестве президента представил новый состав руководства комитета, а также обозначил предстоящие планы. Выражаю благодарность за поддержку министерству туризма и спорта, а также всем ветеранам и спортивным деятелям, которые приняли участие в сегодняшнем мероприятии! Сурдлимпийцы вперед!" – написал Сапиев.
С ноября 2024 года Серик Сапиев является руководителем управления физической культуры и спорта Карагандинской области.