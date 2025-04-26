  • 27 Апреля, 00:00
  • BAIGENEWS

Серик Сапиев получил новую должность

В настоящее время он возглавляет управление физкультуры и спорта Карагандинской области.

Вчера, 23:25
АВТОР
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Instagram / serik_sapiyev Вчера, 23:25
Вчера, 23:25
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Фото: Instagram / serik_sapiyev

Олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне Серик Сапиев избран президентом Национального сурдлимпийского комитета Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

О данном назначении спортсмен сообщил в своём Instagram-аккаунте.

"Я был избран президентом Национального сурдлимпийского комитета. Сегодня на внеочередной конференции в качестве президента представил новый состав руководства комитета, а также обозначил предстоящие планы. Выражаю благодарность за поддержку министерству туризма и спорта, а также всем ветеранам и спортивным деятелям, которые приняли участие в сегодняшнем мероприятии! Сурдлимпийцы вперед!" – написал Сапиев.

С ноября 2024 года Серик Сапиев является руководителем управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

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