Пассажирка мотоцикла скончалась в результате ДТП под Астаной, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла 25 апреля в селе Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области. По данным департамента полиции региона, столкнулись автомобиль LADA Largus и мотоцикл.

"В результате ДТП водитель и пассажирка мотоцикла были доставлены в больницу в Астане. 26 апреля пассажирка мотоцикла скончалась. По данному факту начало досудебное расследование", – сообщили в полиции.

ДП напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

Сообщалось, что в Караганде 17-летний водитель мотоцикла на скорости столкнулся с бордюром. От полученных травм он скончался на месте происшествия.