В канадском Ванкувере внедорожник протаранил толпу людей, собравшихся на уличном фестивале. Об этом сообщили местные правоохранительные органы через социальную сеть Х, передаёт BaigeNews.kz

"Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения в результате наезда водителя на толпу на уличном фестивале", — указано в сообщении.

Мэр Ванкувера Кен Сим, в свою очередь, сообщил, что происшествие случилось во время празднования Дня Лапу-Лапу в филиппинской диаспоре города.

"Я шокирован и очень опечален ужасающим инцидентом на сегодняшнем праздновании Лапу-Лапу. <...> Наши мысли с теми, кого это затронуло, и с филиппинским сообществом Ванкувера", — написал он в соцсети X.

Водитель внедорожника был задержан на месте происшествия. В настоящее время полиция не предоставляет дополнительных деталей о случившемся