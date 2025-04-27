Внедорожник врезался в толпу людей на фестивале в Канаде
Несколько человек погибли.
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В канадском Ванкувере внедорожник протаранил толпу людей, собравшихся на уличном фестивале. Об этом сообщили местные правоохранительные органы через социальную сеть Х, передаёт BaigeNews.kz
"Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения в результате наезда водителя на толпу на уличном фестивале", — указано в сообщении.
Мэр Ванкувера Кен Сим, в свою очередь, сообщил, что происшествие случилось во время празднования Дня Лапу-Лапу в филиппинской диаспоре города.
"Я шокирован и очень опечален ужасающим инцидентом на сегодняшнем праздновании Лапу-Лапу. <...> Наши мысли с теми, кого это затронуло, и с филиппинским сообществом Ванкувера", — написал он в соцсети X.
Водитель внедорожника был задержан на месте происшествия. В настоящее время полиция не предоставляет дополнительных деталей о случившемся
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