В Уральске женщина попыталась спрыгнуть с балкона четвертого этажа жилого дома по улице Кердери. Соседи обратились в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи патрульной полиции.

"Сотрудники оперативно оценили ситуацию и действовали профессионально и слаженно. Сотрудник полиции Райымбек Газезов остался внизу, установил контакт с женщиной и отвлекал ее внимание, в то время как Берик Сиязбаев, Фархат Галиев и Мирас Каримуллин поднялись на третий этаж и через балкон перебрались на четвертый, сумев вовремя схватить женщину и предотвратить трагедию", — говорится в сообщении.