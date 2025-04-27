Полицейские уберегли женщину от прыжка с балкона в Уральске
В Сети появилось видео спасения.
Сегодня, 09:47
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Сегодня, 09:47Сегодня, 09:47
122Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
В Уральске женщина попыталась спрыгнуть с балкона четвертого этажа жилого дома по улице Кердери. Соседи обратились в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи патрульной полиции.
"Сотрудники оперативно оценили ситуацию и действовали профессионально и слаженно. Сотрудник полиции Райымбек Газезов остался внизу, установил контакт с женщиной и отвлекал ее внимание, в то время как Берик Сиязбаев, Фархат Галиев и Мирас Каримуллин поднялись на третий этаж и через балкон перебрались на четвертый, сумев вовремя схватить женщину и предотвратить трагедию", — говорится в сообщении.
В Сети появилось видео спасения женщины.
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