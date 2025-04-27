В Шымкенте выявлены 174 фиктивных бизнес-проекта, которые организовали получатели безвозвратных грантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Размер одного госгранта составлял до 1,5 миллиона тенге. На него могли претендовать социально уязвимые категории граждан: многодетные семьи, получатели АСП, люди с инвалидностью. Гранты выдавали строго под утверждённый бизнес-план. Для этого в 2023-2024 годах из бюджета выделили средства.

Получатели грантов предоставили фискальные чеки, накладные, отчёты, но когда начались проверки, были обнаружены пустые помещения, старое оборудование и даже полное отсутствие предпринимательской деятельности. А бюджетные деньги были потрачены на тои, лечение и погашение кредитов.

"Когда мы приходили, у большинства не было необходимого оборудования. Всё выглядело красиво только на фотографиях. Например, человек отчитался, что открыл кондитерскую, а показывает старый холодильник и плиту, якобы купленные на грант. Но по счёт-фактуре это не подтверждается. Мы сразу фиксируем и передаём дело в юридический отдел. Там уже решается вопрос о возврате средств", – сообщил начальник отдела Центра трудовой мобильности акимата Шымкента Еркебулан Борибеков.

По многим случаям уже есть решения суда – средства, полученные на фиктивные проекты, подлежат возврату. Получатели грантов должны вернуть в бюджет в целом около 168 миллионов тенге.

"Некоторые лица, получившие гранты, либо вообще не регистрировались как ИП, либо становились предпринимателями после трёх месяцев и вскоре закрывали свои фирмы. По итогам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере социального обеспечения установлено более 20 коррупционных рисков, внесено 33 предложения по их устранению", – сказал первый замруководителя департамента по противодействию коррупции Шымкента Алексей Колосков.

Контроль над грантами ужесточили. Защита бизнес-планов теперь проходит в прямом эфире, а выездной мониторинг стал обязательным: комиссия проверяет, действительно ли открыт бизнес, закуплено ли оборудование, используются ли средства по назначению. В этом году на гранты в Шымкенте планируют выделить почти 409 миллионов тенге.