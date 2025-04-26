В субботу в Ватикане похоронят папу римского Франциска. Церемония отпевания состоится на площади Святого Петра, затем тело понтифика отвезут в римскую церковь Санта-Мария-Маджоре. На похороны придут десятки тысяч людей, в том числе многие мировые лидеры. БИ-Би-Си ведёт прямую трансляцию с места события, передаёт BaigeNews.kz.

Десятки тысяч людей сейчас собираются на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию на БИ-БИ-СИ к этому часу смотрят более двух миллоов человек.

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Похороны понтифика на этот раз пройдут по упрощенной процедуре. Папа Франциск сам того захотел и детально прописал все указания к церемонии.

Всего на церемонию, заявили в Ватикане, должны приехать более 130 иностранных делегаций, в том числе около 50 глав государства и 10 правящих монархов.

Площадь Святого Петра, на которой пройдет церемония отпевания папы Франциска, заполнена людьми.

В Рим на похороны папы Франциска приехали многие мировые лидеры, среди них — президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский. Приехал в Ватикан и бывший глава США Джо Байден. Все они прибыли со своими супругами.

Также сюда приехал президент Аргентины Хавьер Милей.

Среди собравшихся на похороны папы Франциска — не только главы государств, священники и монахини, но и беженцы, бездомные люди и даже заключенные.

Как пишет корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд, папа Франциск нередко посещал тюрьмы в Италии, и поэтому были приняты специальные меры, чтобы некоторые заключенные могли присутствовать на похоронах.

Напомним, Папа римский Франциск (до избрания носил имя Хорхе Марио Бергольо) скончался в своей резиденции в Ватикане — Каса-Санта-Марта 21 апреля в 7:35 утра по местному времени. Ему было 88 лет. Его тело осмотрел главный врач Ватикана Андреа Арканджели, определил причину смерти и написал отчет

Франциск возглавил Католическую церковь в марте 2013 года после добровольного ухода с поста папы Бенедикта XVI. Он стал первым понтификом, родившимся в Новом Свете, и сильно изменил Ватикан.