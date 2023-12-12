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Школьники будут учиться онлайн в Астане 13 декабря

Сегодня, 21:17
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pxhere.com Сегодня, 21:17
Сегодня, 21:17
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Фото: pxhere.com

Школьники в Астане 13 декабря будут учиться дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 13 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования столицы.

Ранее сообщалось о том, что на дистанционное обучение из-за мороза перейдут учащиеся школ в Алматы и Караганде.

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