Школьник обманул астанчанина и перевёл деньги с его карты другу

Фото: mosaica.ru

14-летний мальчик попросил незнакомца купить ему пирожки.

Подросток обманул доверчивого астанчанина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 14-летний подросток подошёл к незнакомому мужчине и, пожаловавшись, что очень голоден, попросил купить ему пирожки.

Пожалев, мужчина завёл его в магазин и выполнил просьбу мальчика. При этом подросток подсмотрел пароль для входа в приложение, который вводил мужчина для совершения покупки.

Затем, выйдя на улицу, мальчик попросил у него телефон позвонить. Доверчивый горожанин дал ему свой мобильник. Малолетний злоумышленник вошел в приложение и перевел 122 тысячи тенге на карту своему другу. Совершив перевод, он вернул телефон. Пропажу денег мужчина обнаружил только на следующий день и обратился в полицию.