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  • Школьник обманул астанчанина и перевёл деньги с его карты другу
mosaica.ru Сегодня, 12:14
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Фото: mosaica.ru

Школьник обманул астанчанина и перевёл деньги с его карты другу

14-летний мальчик попросил незнакомца купить ему пирожки.

Подросток обманул доверчивого астанчанина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Вечером 14-летний подросток подошёл к незнакомому мужчине и, пожаловавшись, что очень голоден, попросил купить ему пирожки. 

Пожалев, мужчина завёл его в магазин и выполнил просьбу мальчика. При этом подросток подсмотрел пароль для входа в приложение, который вводил мужчина для совершения покупки. 

Затем, выйдя на улицу, мальчик попросил у него телефон позвонить. Доверчивый горожанин дал ему свой мобильник. Малолетний злоумышленник вошел в приложение и перевел 122 тысячи тенге на карту своему другу. Совершив перевод, он вернул телефон. Пропажу денег мужчина обнаружил только на следующий день и обратился в полицию. 

"Подозреваемый был задержан. Деньги юноша снял и успел потратить. По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. Несовершеннолетний признал свою вину и был взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции", — рассказали в полиции.

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#мошенники
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:14
70
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