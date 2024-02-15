Шесть миллионов тенге похитил мужчина из супермаркета в Аксае

Полиция задержала грабителя, который похитил 6 млн тенге из кассы супермаркета в Аксае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ЗКО сотрудниками криминальной полиции задержан 25-летний житель Аксая. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что подозреваемый подкараулил во дворе администратора супермаркета, избил, отобрал ключи и, выключив сигнализацию, зашел в супермаркет. Он похитил оттуда недельную выручку - это около 6 млн тенге", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, задержанный водворен в ИВС.