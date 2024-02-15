Шесть миллионов тенге похитил мужчина из супермаркета в Аксае
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
87Фото: polisia.kz
Полиция задержала грабителя, который похитил 6 млн тенге из кассы супермаркета в Аксае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ЗКО сотрудниками криминальной полиции задержан 25-летний житель Аксая. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что подозреваемый подкараулил во дворе администратора супермаркета, избил, отобрал ключи и, выключив сигнализацию, зашел в супермаркет. Он похитил оттуда недельную выручку - это около 6 млн тенге", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, задержанный водворен в ИВС.