Шавкат Рахмонов получил гонорар меньше, чем его побитый оппонент Томпсон

Портал MMA.Metaratings.ru рассказал о гонораре казахстанского файтера Шавката Рахмонова за победу над американцем Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Шавкат Рахмонов задушил Стивена Томпсона (чего никто и никогда не делал), выиграл шестой бой подряд в UFC досрочно и сказал, что хочет драться за пояс. Сомневаемся, что следующий бой казахстанца станет титульным. По данным MMA Salaries, за уверенную победу над Томпсоном Рахмонов получил самый большой гонорар в карьере — 306 тысяч долларов (150 — за выход, 150 — за победу, 6 — спонсорские бонусы). Однако у Шавката, даже несмотря на победу, не вышло обогнать Томпсона в плане заработка. Стивен давно выступает в промоушене, когда-то бился за пояс, поэтому до сих пор получает приятные суммы на свой банковский счет. После UFC 296 американец стал богаче на 416 тысяч долларов (400 — за выход и 16 — поощрения от спонсоров)", — пишет СМИ.

Напомним, казахстанец победил американца Стивена Томпсона досрочно — удушающим приёмом во втором раунде из трёх запланированных. Позже "Номад" признался, что этого боя могло бы и не быть: Шавкат мог отказаться от поединка с Томпсономом из-за травмы, но решил рискнуть. К слову на турнире, где выступал Рахмонов, присутствовал необычный гость — поболеть за соотечественников в лас-Вегас приехал бывший президент США Дональд Трамп.