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Шарлапаев высказался об отмене утильсбора в Казахстане

Сегодня, 15:40
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40
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Фото: BaigeNews.kz

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах сената ответил на требование некоторых казахстанцев отменить утильсбор, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент, ещё раз хочу повторить, никакого пересмотра утильсбора мы не рассматриваем", - заявил он.

Министр рассказал, кто продвигает идею отмены.

Дискуссию инициируют люди, которые занимаются перепродажей, как правило. И это не голословно. 17 мая я встретился с теми, кто настаивает на отмене утильсбора. Их было человек 12. У нас была большая дискуссия, участвовали депутаты парламента. Мы делились пожеланиями по поводу изменения политики государства. Оказалось, что эти люди зарабатывают на том, что покупают машины за рубежом, привозят и продают их здесь. Таков вклад в экономику этой группы людей. А вклад в экономику и развитие индустриального производства я оцениваю чуть по-другому. Я считаю, не надо поддаваться риторике людей, которые свой собственный заработок ставят чуть выше, чем индустриальное развитие государства в целом", - добавил он.

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