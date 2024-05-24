Шарлапаев высказался об отмене утильсбора в Казахстане

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах сената ответил на требование некоторых казахстанцев отменить утильсбор, передаёт BaigeNews.kz.

Министр рассказал, кто продвигает идею отмены.

Дискуссию инициируют люди, которые занимаются перепродажей, как правило. И это не голословно. 17 мая я встретился с теми, кто настаивает на отмене утильсбора. Их было человек 12. У нас была большая дискуссия, участвовали депутаты парламента. Мы делились пожеланиями по поводу изменения политики государства. Оказалось, что эти люди зарабатывают на том, что покупают машины за рубежом, привозят и продают их здесь. Таков вклад в экономику этой группы людей. А вклад в экономику и развитие индустриального производства я оцениваю чуть по-другому. Я считаю, не надо поддаваться риторике людей, которые свой собственный заработок ставят чуть выше, чем индустриальное развитие государства в целом", - добавил он.