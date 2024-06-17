Евро-2024: УЕФА завел дисциплинарное дело на Албанию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в воскресенье, 16 июня, возбудил дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Албании из-за поведения болельщиков страны на матче Евро-2024 против сборной Италии, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

Организация выдвинула обвинения из-за бросания на поле болельщиками посторонних предметов, использования пиротехники, выходу фанатов на поле и демонстрации провокационного сообщения, непригодного для спортивного мероприятия.

К слову, 15 июня сборная Италии обыграла Албанию в матче первого тура группового турнира Евро-2024. Игра в Дортмунде завершилась со счетом 2:1. При этом сборная Албании в этом же матче стала самой быстрой командой в истории европейских чемпионатов по футболу, открыв счет на первой минуте игры. Полузащитник Недим Байрами забил гол на 22-й секунде.

Отметим, чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные.