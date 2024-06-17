Авто сгорело на трассе Астана-Петропаловск
Сегодня, 08:40
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Сегодня, 08:40Сегодня, 08:40
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На автодороге республиканского значения "Астана-Петропавловск" в районе п.Шортанды произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
"Огнеборцы ликвидировали возгорание за 21 минуту с момента вызова. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.
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