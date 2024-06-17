Авто сгорело на трассе Астана-Петропаловск

На автодороге республиканского значения "Астана-Петропавловск" в районе п.Шортанды произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"Огнеборцы ликвидировали возгорание за 21 минуту с момента вызова. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.