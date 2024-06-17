  • 17 Июня, 08:45
  • BAIGENEWS

Авто сгорело на трассе Астана-Петропаловск

Сегодня, 08:40
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Авто сгорело на трассе Астана-Петропаловск Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:40
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На автодороге республиканского значения "Астана-Петропавловск" в районе п.Шортанды произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"Огнеборцы ликвидировали возгорание за 21 минуту с момента вызова. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.

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