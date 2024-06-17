Как казахстанцам получить адресную социальную помощь

По состоянию на 1 июня 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 352,2 тыс. человек из 66,5 тыс. семей, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 60,8 млрд тенге.

Отметим, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 июня т.г. дополнительная выплата назначена 108,2 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,5 млрд тенге;

- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

К слову, в настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).