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polisia.kz Сегодня, 08:54
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Фото: polisia.kz

Серийного мошенника задержали в Абайской области

В Абайской области задержали серийного мошенника, обманувшего сельчан на 10 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

27-летний мужчина собрал скот у сельчан, пообещав расплатиться после продажи животных. Так, жители района передали мошеннику 50 голов скота на 10 миллионов тенге.

"В настоящее время мошенник водворён в изолятор временного содержания. По всем фактам начато досудебное расследование по статье 190 УК РК - “Мошенничество”, - говорится в сообщении

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#мошенничество #скот #Абайская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:54
124
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