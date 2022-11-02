Серийного мошенника задержали в Абайской области

Фото: polisia.kz

В Абайской области задержали серийного мошенника, обманувшего сельчан на 10 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

27-летний мужчина собрал скот у сельчан, пообещав расплатиться после продажи животных. Так, жители района передали мошеннику 50 голов скота на 10 миллионов тенге.