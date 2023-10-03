Семьи, где дети живут с отчимами, обходят с проверкой в Казахстане

О том, как будут действовать участковые полицейские при выявлении фактов насилия по отношению к детям, рассказали в МВД РК. В рамках проводимой работы члены межведомственных мобильных групп при районных акиматах обошли более 28 тысяч семей, проживающих с детьми, из них более 5,7 тысячи семей, которые живут с отчимами и неродными отцами, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство разработало алгоритм действий на сообщения по фактам насилия в отношении детей со стороны родителей, опекунов, отчимов, сожителей и других близких родственников, живущих вместе. Об этом говорили на встрече Уполномоченного по правам ребенка в РК Динары Закиевой, заместителя министра внутренних дел РК Игоря Лепехи и представителей комитета административной полиции.

Также участниками встречи в режиме онлайн стали все участковые инспекторы полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних из регионов. Заместитель министра подчеркнул важность защиты прав детей и обеспечения их безопасности.

"За каждой школой закреплены участковые инспекторы полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные криминальной полиции. Всего более 6,5 тысячи сотрудников. Они ведут воспитательную и профилактическую работу как в стенах школ, так и по месту жительства, в том числе с родителями", — сообщил Игорь Лепеха.

Он отметил, что работа по предупреждению насилия в отношении детей, а также по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав ребёнка проводится Уполномоченным по правам ребенка в РК.

"По Вашему предложению в регионах при районных акиматах созданы межведомственные мобильные группы. Ими уже проведён обход более 28 тысяч семей, проживающих с детьми, из которых более 5,7 тысячи семей, проживающих с отчимами и неродными отцами, в которых воспитываются более 9 тысяч детей. Выявлено и поставлено на профилактический учет более 1,5 тысячи родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей", — добавил Лепеха.

Динаре Закиевой рассказали об алгоритме действий полицейских на сообщения по фактам насилия в отношении детей.

Первое. По каждому сообщению о совершения насилия со стороны родителей, опекунов, отчимов, сожителей и других родственников, проживающих совместно, незамедлительно письменно сообщать в органы опеки и попечительства и ставить в известность межведомственные мобильные группы оперативного реагирования при акиматах районов;

Второе. Посетить по месту жительства ребёнка, визуально осмотреть квартиру или дом, обратить внимание на санитарное состояние;

Третье. Изучить состояние, поведение ребенка в доме — замкнутость, пугливость, мимика, его физическое состояние — видимые телесные повреждения, синяки, раны, болезнь;

Четвертое. Обратить внимание на людей, проживающих вместе — родные братья, сестры и др., другие родственники — старшие двоюродные братья, дяди и др., иные лица — сожитель матери, посторонние, на предмет злоупотребления алкоголем, употребления наркотиков, судимость и т.п.;

Пятое. Обеспечить полноту материала. Он включает опрос членов семьи, соседей, при наличии свидетелей, очевидцев. Если факт был в общественном месте, установить наличие видеонаблюдения, изъять видеозаписи и принять другие меры для обеспечения полноты материата;

Шестое. При наличии признаков уголовно-наказуемого деяния незамедлительно обеспечить регистрацию в ЕРДР; Седьмое. По каждому факту сообщения, даже в случае не подтверждения информации, проводить профилактические беседы с родителями (опекунами, отчимами, сожителями и другими близкими родственниками), с лицами, на которых поступил сигнал о совершении насилия в отношении ребенка, о недопущении противоправных действий в отношении ребенка, разъяснить уголовную и административную ответственность.

В МВД отметили, с начала года свыше 3,7 тысячи подростков доставлены в центры адаптации несовершеннолетних за безнадзорность и беспризорность. В основном, подростки задерживаются за нахождение вне жилых помещений и в развлекательных заведениях ночью без сопровождения законных представителей. За это к административной ответственности привлечено более 72 тысяч родителей. Более 1,2 тысячи владельцев развлекательных заведений привлечены за то, что впустили туда ночью несовершеннолетних.

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