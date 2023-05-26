Насиловал несовершеннолетних: отчиму вынесли приговор в Темиртау

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Пожизненный срок получил мужчина, насиловавший двух несовершеннолетних падчериц в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Приговор вынесли в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области.

Девочки 11 и 14 лет рассказали матери, что пока та была на работе, отчим неоднократно принуждал их к сексу. Женщина обратилась в полицию.

Вина обвиняемого доказана показаниями потерпевших и свидетелей, вещественными доказательствами, выводами экспертизы иными материалами дела.

"Подсудимый А. признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорён к пожизненному лишению свободы", - сообщили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.





