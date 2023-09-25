19-летнего отчима подозревают в убийстве ребёнка супруги в Алматы

Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала трагедию в Алматы, где в семье до смерти забили четырёхлетнего малыша, передаёт BaigeNews.kz.

Омбудсмен сообщила, что в совершении преступления подозревают отчима. Его взяли под стражу.

Закиева отметила, что в отношении участкового полицейского возбуждего уголовное дело.

"Месяц назад отец ребёнка писал заявление о жестоком обращении, о том, что ребёнка избивал сожитель мамы. участковый вызвал маму, выслушал, поверил ее словам, что заявление отца не соответствует действительности. Он не перепроверил, и не поставил в известность уполномоченные органы. По данному факту в отношении участкового заведено уголовное дело, - написала Динара Закиева в Facebook.

В ходе следствия будет установлена ответственность мамы, бабушки со стороны мамы и брата.

"Только что мы с МВД договорились о проведении встречи со всеми участковыми страны для разъяснения правил протокола", - уточнила омбудсмен.