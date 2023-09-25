19-летнего отчима подозревают в убийстве ребёнка супруги в Алматы
Вчера, 22:06
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Вчера, 22:06Вчера, 22:06
888Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала трагедию в Алматы, где в семье до смерти забили четырёхлетнего малыша, передаёт BaigeNews.kz.
Омбудсмен сообщила, что в совершении преступления подозревают отчима. Его взяли под стражу.
Закиева отметила, что в отношении участкового полицейского возбуждего уголовное дело.
"Месяц назад отец ребёнка писал заявление о жестоком обращении, о том, что ребёнка избивал сожитель мамы. участковый вызвал маму, выслушал, поверил ее словам, что заявление отца не соответствует действительности. Он не перепроверил, и не поставил в известность уполномоченные органы. По данному факту в отношении участкового заведено уголовное дело, - написала Динара Закиева в Facebook.
В ходе следствия будет установлена ответственность мамы, бабушки со стороны мамы и брата.
"Только что мы с МВД договорились о проведении встречи со всеми участковыми страны для разъяснения правил протокола", - уточнила омбудсмен.
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