Счёт шел на минуты: полицейские спасли водителя после инсульта в Караганде

В Караганде полицейские спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции области, 8 марта к патрульным Мукажану Акжаркен и Берику Кенесову подъехал автомобиль, водитель которого сообщил о ЧП на одном из перекрёстков 19-го микрорайона.

"На перекрестке увидели автомобиль, который выехал на бордюр. Машина была заведенной и буквально висела на нём и одно колесо крутилось. Дверь авто была заблокирована. Я разбил стекло со стороны переднего пассажирского места и так попал в салон. С напарником вынесли мужчину на улицу. У него явно имелись признаки инсульта – водителя били судороги, при этом язык перекрывал пути дыхания. Мы знали, как действовать в таких ситуациях, и оказали мужчине первую медицинскую помощь. Вздохнули с облегчением, когда он стал оживать на глазах. После этого доставили мужчину в медицинское учреждение", — рассказал Мукажан Акжаркен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қарағанды полициясы (@policeofkaraganda)

По словам медиков, мужчина находился в крайнем тяжелом состоянии. Счёт шел на минуты и полицейские выиграли их. В настоящее время состояние пациента врачи оценивают как стабильное.