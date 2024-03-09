Счёт шел на минуты: полицейские спасли водителя после инсульта в Караганде
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В Караганде полицейские спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте полиции области, 8 марта к патрульным Мукажану Акжаркен и Берику Кенесову подъехал автомобиль, водитель которого сообщил о ЧП на одном из перекрёстков 19-го микрорайона.
"На перекрестке увидели автомобиль, который выехал на бордюр. Машина была заведенной и буквально висела на нём и одно колесо крутилось. Дверь авто была заблокирована. Я разбил стекло со стороны переднего пассажирского места и так попал в салон. С напарником вынесли мужчину на улицу. У него явно имелись признаки инсульта – водителя били судороги, при этом язык перекрывал пути дыхания. Мы знали, как действовать в таких ситуациях, и оказали мужчине первую медицинскую помощь. Вздохнули с облегчением, когда он стал оживать на глазах. После этого доставили мужчину в медицинское учреждение", — рассказал Мукажан Акжаркен.
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По словам медиков, мужчина находился в крайнем тяжелом состоянии. Счёт шел на минуты и полицейские выиграли их. В настоящее время состояние пациента врачи оценивают как стабильное.
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