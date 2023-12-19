Сборная Казахстана стала призёром на Кубке мира по конной стрельбе из лука

В Саудовской Аравии прошёл финальный этап Кубка мира по конной стрельбе из лука (жамбы ату). Сборная Казахстана, в состав которой вошли Ералхан Айкоз, Абзал Тулыбеков, Айтбек Сарыбай, стала серебряным призёром соревнований, передаёт BaigeNews.kz.

Турнир проводится раз в два года. В течении года в разных странах проходят отборочные соревнования, по итогам которых 11 лучших команд получают возможность принять участие в финальном этапе.

Наша сборная завоевала путевку на турнире в Турции в прошлом году. Всего на турнире выступили представители 11 стран (США, Канада, Таиланд, Кувейт, Монголия, Иран, Индонезия, Сирия, Турция, Саудовская Аравия, Казахстан).

Финальный этап Кубка мира прошёл по единым правилам международной федерации верховой стрельбы из лука (WHAF).

В первый день определяли лучших в стиле kassai (венгерский).

"Устанавливается одна мишень, которой управляет судья, поворачивая её в сторону направления всадника. Спортсмен может стрелять по мишени неограниченное количество раз. Главное преодолеть 100-метровую дистанцию за 20 секунд. Учитываются очки девяти заездов. В данном стиле в личном разряде Айтбек Сарыбай занял третье место. В командном зачёте также замкнул тройку лидеров", - сообщили в Минтуризма и спорта РК.

Во второй день участники состязались в стиле serial shot (корейский). Устанавливались три мишени. На преодоление дистанции в 100 метров отводилось 12 секунд. Спортсмен мог сделать всего три выстрела.

В третий день состоялись соревнования по стилю Qabaq (турецкий).

"В нескольких метрах от старта на земле находилась первая мишень, а в центре, на высоте восьми метров, вторая. Доскакать до финиша нужно было за 10 секунд. Наша сборная оказалась в тройке призёров. В личном зачёте Ералхан Айкоз занял второе место. По итогам трех стилей он же завоевал бронзовую медаль", - уточнили в ведомстве.

Кубок мира - командный турнир. Поэтому, главные награды присуждаются именно по итогам общекомандного зачета. Первое место заняла команда из Саудовской Аравии - 1490 очков. Второе - у сборной Казахстана с результатом 1045 очков. Третье - у команды из Турции - 1010 очков.