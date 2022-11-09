Салтанат Турсынбекова: ситуация с представленностью женщин во власти ужасающая

"Я побывала в седьмом по счёту регионе наших поездок – Костанае. Здесь помимо врачей, я встретилась ещё и с правозащитниками. Во время беседы была поднята тема представленности женщин на управленческих должностях в стране. Мне всегда есть что сказать на эту тему. Ситуация с гендерной представленностью на руководящих должностях в Казахстане ужасающая. Женщины составляют большинство населения страны, но они крайне слабо представлены. Нет репрезентации, мнение женщин не учтено. В Казахстане потолок для женщин не стеклянный, он бетонный", - заявила Турсынбекова.

По данным Бюро национальной статистики, численность населения РК составляет 19 млн человек, 52% из них — женщины. В 2020 году почти каждая вторая занятая женщина в стране (47,3%) имела высшее или послевузовское образование. Доля же высокообразованных занятых мужчин составляет всего 38,1%.

"Женщин больше, и среди них больше тех, кто получил образование. Но на руководящих должностях наблюдается явный дисбаланс. Приведу несколько примеров. Сейчас у нас ни одной женщины акима области или города республиканского значения. Женщин-министров всего две. И то они возглавляют только традиционно "женские" сферы – здравоохранение и соцзащита. Число женщин в Парламенте не дотягивает даже до трети. Женщин-ректоров вузов в три раза меньше, чем мужчин. В Казахстане на государственной службе женщин большинство - примерно 55%. При этом доля женщин на политических государственных должностях всего 9% по данным за 2021 год". Теперь касательно квоты, которая подразумевает, что в партийных списках должно быть не менее 30% женщин или молодёжи. Я категорически не согласна с этими квотами. Практически ни в какой стране такого нет. Это не выпуск продукции, чтобы 30% было нормой. Я считаю, что женщина от рождения должна работать на всех должностях, на которых работают мужчины. Я считаю, что должен сохраняться паритет. Если у нас сегодня 52% населения – женщины, значит представленность в Парламенте, в квазигосударственном секторе, на любом участке должна быть не менее 50%", - отметила кандидат в президенты.

30%-ная квота предусматривается для регистрации партийного списка, то есть это не гарантия того, что такая квота должна быть соблюдена при распределении мандатов. Кроме того, женщины делят квоту с другой категорией - молодёжью.

"Это неэффективная мера для поддержания гендерного равенства. Я хочу разрушить устоявшуюся нечестную систему, когда женщинам нужны подачки в виде квот. Я не могу поверить, что среди казахстанских женщин так мало талантливых управленцев. Я думаю, эта система несправедливо не пускает их вперед. Я буду добиваться того, чтобы женщин была половина. И они займут места, положенные им по праву", - заключила Салтанат Турсынбекова.