С набережной Актау пропали качели стоимостью 4,5 миллиона тенге

Качели "Трио" исчезли с набережной 15 микрорайона в Актау. Местные жители удивились тому, что арку с качелями у амфитеатра демонтировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как прокомментировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, качели постоянно приходилось ремонтировать из-за нескончаемых актов вандализма.

"Было принято решение временно демонтировать аттракцион. Когда определится подрядчик по благоустройству областного центра, качели восстановят, и мы рассмотрим вариант вернуть их на прежнее или другое место, либо вообще убрать, так как акты вандализма не прекращаются и сыплется критика со стороны горожан", — объяснили в отделе ЖКХ.

Напомним, качели "Трио" установили на набережной в октябре 2021 года и обошлись они в 4 560 415 тенге.