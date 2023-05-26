С миру по нитке: "марафонщица" Блиновская объявила сбор денег на адвокатов

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Российский блогер, создательница "Марафонов желаний" Елена Блиновская собирает деньги на адвокатов, передаёт BaigeNews.kz. По её словам, никто, кроме подписчиков, помочь ей не поможет. В посте она разместила реквизиты.

"Друзья, нужна ваша помощь. Суд у нас забрал все, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться. Но я, прежде всего, девочка и мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать оплачивать налоги.. Я продолжаю верить в людей и обращаюсь к вам за поддержкой и помощью. Как бы я не отвергала эту мысль, но мне не к кому больше обратиться, кроме вас.. Я хочу, чтобы этот кошмар побыстрее закончился, и, без вас, мои друзья, я не справлюсь.. Сейчас не самое просто время для меня. Важен каждый рубль, каждое слово поддержки, надеюсь, на нашу с вами связь и доверие", - написала она.

Напомним, Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 миллионов российских рублей. Она пыталась уехать из России на автомашине Maybach, но её задержали по пути. Против нее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей.