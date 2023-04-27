Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну

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"Королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Бизнес Online". Главное следственное управление СКР по Москве возбудило в отношении блогера уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем").

Дело завели на основании материалов налоговой. По данным следствия, Блиновская, оказывая "информационные услуги" в сети, использовала схему "дробления" бизнеса. Так она занижала свои доходы. За 2019−2021 годы Блиновская не уплатила налог на добавленную стоимость и НДФЛ на сумму свыше 918 миллионов рублей, заявили в СКР.

"В целях придания видимости правомерного владения" полученными деньгами блогер легализовала средства "путем совершения финансовых операций", - говорится в сообщении следкома.

Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. У нее были авиабилеты для вылета в другую страну. СМИ пишут, что у нее были авиабилеты в Алматы.

В офисе и дома у блогера проводятся обыски. Отмечается, что следственные действия ведутся при оперативном сопровождении ГУЭБиПК МВД России и УФСБ по Москве и Московской области.