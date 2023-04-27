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  • Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну
mriya.news Вчера, 12:47
573
Вчера, 12:47
573
Фото: mriya.news

Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну

"Королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Бизнес Online". Главное следственное управление СКР по Москве возбудило в отношении блогера уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем").

Дело завели на основании материалов налоговой. По данным следствия, Блиновская, оказывая "информационные услуги" в сети, использовала схему "дробления" бизнеса. Так она занижала свои доходы. За 2019−2021 годы Блиновская не уплатила налог на добавленную стоимость и НДФЛ на сумму свыше 918 миллионов рублей, заявили в СКР.

"В целях придания видимости правомерного владения" полученными деньгами блогер легализовала средства "путем совершения финансовых операций", - говорится в сообщении следкома.

Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. У нее были авиабилеты для вылета в другую страну. СМИ пишут, что у нее были авиабилеты в Алматы.

В офисе и дома у блогера проводятся обыски. Отмечается, что следственные действия ведутся при оперативном сопровождении ГУЭБиПК МВД России и УФСБ по Москве и Московской области.

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Вчера, 12:47
573
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