С 25 мая казахстанцы смогут без визы посещать Вьетнам

Соглашение между правительствами Казахстана и Вьетнама об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, подписанное 21 августа 2023 года в Ханое, вступит в силу с 25 мая 2024 года, передаёт BaigeNews.



Документ предусматривает отмену визовых требований для граждан двух стран - владельцев национальных паспортов. При этом граждане могут находиться 30 календарных дней со дня въезда в страну, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 6 месяцев.