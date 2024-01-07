Рыбакину сравнили с супергероем из комиксов
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Популярный Twitter-аккаунт о теннисе The Tennis Letter забавно проиллюстрировал выступление казахстанки Елены Рыбакиной на турнире в Брисбене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первую ракетку Казахстана сравнили с Омни-Мэном (Ноланом Грейсоном), вымышленным персонажем и супергероем из комиксов Invincible, который легко останавливает удар.
Elena Rybakina all week pic.twitter.com/RO8M2P1Fc6— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 7, 2024
Напомним, Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Брисбене, не отдав соперницам ни одного сета. По ходу турнира Рыбакина победила Оливию Гадеки (124-е место) — 6:4, 6:1, Элизе Мертенс (30-е место) — 6:1, 6:0, Анастасию Потапову (28-е место) — 6:1 (после первого сета соперница снялась), Линду Носкову (40-е место) — 6:3, 6:2, а в финале неожиданно разгромила Арину Соболенко (2-е место) — 6:0, 6:3.
С уверенной победой спортсменку поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.
Благодаря победе в Брисбене лидер женской сборной Казахстана заработала 220 тысяч долларов США призовых, 500 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на 3-ю строчку.
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