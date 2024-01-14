Рыбакиной заплатят больше денег на Australian Open-2024

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису в этом году увеличили сумму призовых на 13,07% по сравнению с предыдущим турниром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победители в одиночном разряде в этом году заработают 2 110 500 долларов, финалисты — 1 155 750 долларов. В парном разряде чемпионы получат по 244 000 долларов каждый, в миксте — по 55 150 долларов.

Напомним, в одиночном разряде у женщин одной из главных претенденток на титул является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Главный фаворит Australian Open-2024 — полька Ига Швентек, а на втором месте — белоруска Арина Соболенко. В прошлом году на Australian Open Рыбакина дошла до финала, где проиграла Соболенко.

Australian Open-2024 в этом году пройдёт с 14 по 28 января. В первом раунде Елена встретится с 37-м номером рейтинга WTA Каролиной Плишковой из Чехии.

С начала года Рыбакина выиграла пять матчей подряд и потерпела одно поражение. За это она заработала более 200 тысяч долларов.