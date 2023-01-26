Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла в финал Australian Open, передаёт BaigeNews.kz. В полуфинале турнира она обыграла Викторию Азаренко из Беларуси. Счет – 7:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час и 40 минут. Казахстанка сделала девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы - три эйса, пять ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Соперницей Рыбакиной по финальному матчу Australian Open станет либо белоруска Арина Соболенко, либо представительница Польши Магда Линетт. Матч пройдёт 28 января.