Рыбакина узнала первую соперницу в 2024 году

Стало известно, с кем первая ракетка Казахстана и четвертый номер мирового рейтинга Елена Рыбакина проведет первый матч в сезоне WTA 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина возьмет старт на турнире категории WTA 500 Brisbane International в австралийском Брисбене — он начнется 31 декабря и продлится до 7 января. Согласно жеребьевке, Елена пропустит первый раунд, а во втором круге встретится с победительницей матча между местной спортсменкой Кимберли Биррелл (115-й номер рейтинга WTA) и квалифаером.

Напомним, что в прошлом сезоне Елена Рыбакина стала победительницей двух "тысячников": она взяла трофеи на турнирах в Индиан-Уэллсе и Риме. Перед стартом сезона казахстанка выступила на выставочном турнире в Абу-Даби, однако после двух дней снялась с него из-за болезни.