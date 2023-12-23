Елену Рыбакину на турнире в Абу-Даби заменит россиянка

Четвёртая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина из-за болезни снялась с выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.ru.

Елена должна была выступать на турнире в составе команды "Falcons" вместе с Сораной Кырстей, Тейлором Фритцем и Сумитом Нагалом.

Вместо Рыбакиной за команду Falcons сыграет россиянка Вера Звонарёва.

Сегодня они поборются с командой Eagles, в составе которой Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и София Кенин.

Как отмечает sports.kz, уже через девять дней, 31 декабря, стартует первый официальный турнир WTA-тура сезона 2024 года, Brisbane International в Брисбене (Австралия), где Елена Рыбакина заявлена в качестве одной из участниц.