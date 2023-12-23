Елену Рыбакину на турнире в Абу-Даби заменит россиянка
Сегодня, 21:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
127Фото: instagram.com/lenarybakina
Четвёртая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина из-за болезни снялась с выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.ru.
Елена должна была выступать на турнире в составе команды "Falcons" вместе с Сораной Кырстей, Тейлором Фритцем и Сумитом Нагалом.
Вместо Рыбакиной за команду Falcons сыграет россиянка Вера Звонарёва.
Сегодня они поборются с командой Eagles, в составе которой Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и София Кенин.
Как отмечает sports.kz, уже через девять дней, 31 декабря, стартует первый официальный турнир WTA-тура сезона 2024 года, Brisbane International в Брисбене (Австралия), где Елена Рыбакина заявлена в качестве одной из участниц.
Самое читаемое
- Казахстанку наградили за лучшее вечернее платье на "Мисс Земля"
- Погоня на закрытой трассе: двоих водителей арестовали в Карагандинской области
- Как живёт деревня, в которой деменция - у всех
- Трагедия в Алматы: Уголовное дело возбудили против пассажира, ударившего водителя автобуса
- Судимого за изнасилование и убийство радикала задержали в Аэропорту Алматы