  • 23 Декабря, 23:04
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Елену Рыбакину на турнире в Абу-Даби заменит россиянка

Сегодня, 21:49
АВТОР
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instagram.com/lenarybakina Сегодня, 21:49
Сегодня, 21:49
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Фото: instagram.com/lenarybakina

Четвёртая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина из-за болезни снялась с выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.ru.

Елена должна была выступать на турнире в составе команды "Falcons" вместе с Сораной Кырстей, Тейлором Фритцем и Сумитом Нагалом.

Вместо Рыбакиной за команду Falcons сыграет россиянка Вера Звонарёва.

Сегодня они поборются с командой Eagles, в составе которой Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и София Кенин.

Как отмечает sports.kz, уже через девять дней, 31 декабря, стартует первый официальный турнир WTA-тура сезона 2024 года, Brisbane International в Брисбене (Австралия), где Елена Рыбакина заявлена в качестве одной из участниц.

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