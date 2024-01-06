  • 6 Января, 13:53
  • BAIGENEWS

Рыбакина назвала свое отличие от других теннисисток

Сегодня, 13:24
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instagram.com/lenarybakina Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
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Фото: instagram.com/lenarybakina

Четвертая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своем предельно спокойном поведении на корте и редком проявлении ярких эмоций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Конечно, внутри я могу нервничать, а также быть расстроенной. Во мне может быть множество эмоций. Просто я стараюсь не демонстрировать их и фокусироваться на своей игре. Конечно, возможно, я спокойнее, чем некоторые другие игроки", — ответила Рыбакина.

Напомним, сегодня Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Брисбене (Австралия), обыграв в двух сетах чешку Линду Носкову (6:3, 6:2). За трофей она поборется с победительницей матча Арина Соболенко — Виктория Азаренко.

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