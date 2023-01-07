Ряд республиканских трасс закрыли из-за непогоды

Фото: uralskweek.kz

Из-за непогоды движение ограничено на 23 участках автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "ҚазАвтоЖол".

Из-за обильного снегопада, метели и ограниченной видимости республиканские трассы закрыты в Акмолинской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 7 участках:

Костанай-Аулиеколь-Сурган 232-260 километр, участок от гарницы Костанайской области с посёлком Сурган;

Жаксы-Есиль-Бузулук 64-82 километр, участок от города Есиль до посёлка Бузулук;

Жезказган-Петропавловск 440-552 километр, участок от городаДержавинск до посёлка Сурган;

Екатеринбург-Алматы 917-1003 километр, участок от посёлка Жаксы до города Атбасар;

Кокшетау-Атбасар 49-184 километр, участок от села Зеренда до города Атбасар;

Жаксы-Есиль-Бузулук 0-64 километр, участок от посёлка Жаксы до города Есиль;

Жезказган-Петропавловск 377-440 километр, участок от границы Костанайской области до города Державинск;

В Жетысуской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух участках:

Алматы-Усть-Каменогорск 557-615 километр, участок от города Ушарал до границы Абайской области.

для грузового и общественного автотранспорта:

С 5 января в 6:00 "Сарыозек-Коктал" 45-68 километр, (Алтын Емель).

В области Абай закрыто шесть участков:

Алматы-Усть-Каменогорск 615-768 километр, участок от границы Жетысуской области до Аягоза;

Таскескен-Бахты-граница КНР, 0-75 километр, участок от Таскескена – с автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск" до села Урджар;

Омск-Майкапчагай 910-1002 километр, участок между сёлами Калбатау и Кокпекты;

Омск-Майкапчагай 1002-1087километр, участок от села Кокпекты до поворота на село Бугаз;

Алматы-Усть-Каменногорск 971-1068 километр, участок от села Калбатау до Усть-Каменогорска;

Таскескен-Бахты-граница КНР, 75-187 километр, участокот села Урджар до границы с КНР.

Движение ограничено на шести участках в Восточно-Казахстанской области:

Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, 105-123 километр, участок от Шемонаихи до границы с Россией;

Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, 32-102 километр, участок от села Предгорное до Шемонаихи;

Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи, 6-66 километр, участок от селп Ушановское до города Серебрянск;

Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ, 15-105 километр, участок от села Белоусовка до Риддера;

Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи 66-166, километр, участокуч. г.Серебрянск-г.Алтай;

(для грузового и общественного автотранспорта)

Алматы-Усть-Каменогорск, 778-967 километр, участок от Аягоза до села Калбатау.

В Костанайской области движение ограничено на двух участках:

Костанай-Аулиеколь-Сурган, 108-232 километр, участок от посёлка Аулиеколь до границы Акмолинской области;

Жезказган-Петропавловск, 340-377 километр, участок от Аркалыка до границы Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в на большей части территории Казахстана: в Астане и 15 областях Казахстана.

В МВД призвали водителей не выезжать в непогоду на закрытые трассы.