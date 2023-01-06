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На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
6 января в Астане и Кызылординской области ожидается туман, гололед.
В связи с прогнозом смешанных осадков в горах и положительных температур воздуха в период с 6 по 8 января в горных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
В Абайской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки, на севере, в центре области сильные осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.
В Атырауской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.
В Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, западе области туман. Ветер юго-западный, южный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.
В Актюбинской области ожидается туман. Днем на западе, севере области низовая метель, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с.
В Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго- восточный, днем на западе, юге области 15-20 м/с.
В Павлодарской области ожидается метель. На юге области гололед, на севере области туман. Ветер юго-западный на юге области 15-20, порывы 23 м/с.
В Акмолинской области ожидаются гололед, туман, низовая метель.
В Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе области ожидается низовая метель. На востоке области туман.
В области Жетысу ожидаются гололед. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 17-22 м/с.
В Алматинской области в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин.
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