Руководители нескольких столичных управлений осуждены за коррупцию

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор нескольким столичным чиновникам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

По информации Антикора, межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело по статье 366 Уголовного кодекса РК (Взятка) и вынес приговор. Начальник Управления ДЧС Астаны Бауыржан Бейсенканов приговорён к пяти годам лишения свободы, руководитель управления строительства Арсен Жангасканов - к четырём с половиной годам лишения свободы. Ещё двое бывших госслужащих отделались штрафами: заместитель руководителя ДВГА Г. Айтжанова должна уплатить штраф в сумме 60 миллионов тенге, а главный специалист ДВГА А. Абишева - 90 миллионов тенге.

Кроме того, согласно статье 361 Уголовного кодекса РК за злоупотребление должностными полномочиями осуждён заместитель руководителя управления строительства Астаны Жасулан Мурзахметов, он получил четыре года ограничения свободы.

Отмечается, что все указанные выше чиновники лишены права занимать должности на государственной службе.

Также сообщается, что начальник Управления ДЧС подозревался в получении взятки от представителей строительной организации в сумме пять миллионов тенге за согласование документации о признании аварийным Центрального стадиона имени Қажымұқан Мұңайтпасұлы.

Заместитель руководителя и главный специалист ДВГА обвинялись в получении взятки от представителей частной компании в сумме два миллиона тенге за положительное заключение по аудиторской проверке.

Руководителю Управления строительства Астаны и его заместителю инкриминировано злоупотребление должностными полномочиями. Они склонили строительную компанию к приобретению материальных ценностей на сумму более 21 миллион тенге.

Кроме того, руководитель Управления строительства также обвинялся в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге от руководства ТОО за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам госзакупок.

Этим же приговором представители частной строительной компании осуждены к штрафам в общей сумме около 500 миллионв тенге за дачу взяток всем вышеуказанным должностным лицам.