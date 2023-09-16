"Розыск" экс-акима Мангистау прокомментировал комитет спорта

Заявление федерации Казахстана по ММА касательно исчезновения своего президента Алика Айдарбаева и долгах по налогам на сумму свыше 100 миллионов тенге прокомментировала пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В ведомстве отметили, что федерации являются общественными организациями, которые не подочетны министерству и автономны в принятии решений. Общественное объединение осуществляет свою деятельность в соответствии со своим уставом. Учредители вправе самостоятельно переизбирать президента федерации.

В случае необходимости комитет готов оказать всяческое содействие для решения имеющихся вопросов.

В 2023 году на развитие ММА были выделены 15 миллионов тенге.

"По линии Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК было выделено 9 514 287 тенге на два учебно-тренировочных сбора, а также по итогам чемпионата мира в период 11-18 февраля этого года в Белграде призерам и чемпионам выплачены денежные поощрения в размере 9 210 558 тенге", — сообщили в ведомстве.

В настоящее время федерация ведет планомерную подготовку национальной сборной команды по ММА к чемпионату миру, который планируется в ноябре в Тиране (Албания).

Вместе с тем, государство осуществляет социальную поддержку спортсменов и тренеров, производит выплату денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд).

Напомним, федерация MMA Казахстана объявила в розыск экс-акима Мангистау Алика Айдарбаева.