Рост экономики Казахстана составил 3,1 процента с начала года — МНЭ РК

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Рост экономики Казахстана за последние восемь месяцев составил 3,1 процента. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz.

"В январе-августе темп роста экономики Казахстана составил 3,1 процента. Рост в реальном секторе составил 3,3 процента. В сфере услуг рост деловой активности составил 2,3 процента. Среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность. Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 5,7 процента. Инвестиции в госуправлении и социальном обеспечении выросли в два раза, образовании – на 59,1 процента, административном и вспомогательном обслуживании – на 30,1 процента, торговле – на 21,9 процента, финансовой и страховой деятельности – на 20,2 процента, операциях с недвижимым имуществом – на 18,8 процента, строительстве – на 15,7 процента", - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По всем показателям положительный рост отметили в четырёх регионах – в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях и Шымкенте.

В то же время премьер-министр Алихан Смаилов отметил негативный рост годовой инфляции в Казахстане. Он поручил акиматам усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка.