Лента новостей
- Премьер-министр напомнил Мусину о сбое в eGov в августе 12:16 29
- Количество учёных в Казахстане сокращается - министр науки и высшего образования 12:04 67
- Движение в поддержку президента появилось в Казахстане 12:01 115
- Недостаточная эффективность международных организаций негативно влияет на ситуацию в мире - Ашимбаев 11:55 100
- Государству вернули 11 тысяч га земель в Жетысуской области 11:53 82
- Систему учёта продажи топлива на казахстанских заправках введут 15 сентября 11:46 93
- "Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк" и снова продадут 11:44 149
- Нет пользы от цифровых платформ, если качество интернета плохое - Смаилов 11:28 123
- "Казахстан строит мир для всего мира" - архиепископ Томаш Пэт 11:17 234
- Продукты питания подорожали на 20,8 процента в Казахстане - Нацбанк 11:15 233
- Рост экономики Казахстана составил 3,1 процента с начала года — МНЭ РК 11:15 116
- Нарушения на 249 миллиардов тенге в госзакупках выявил Минфин в ходе аудита 11:06 170
- Негативный рост инфляции в Казахстане отметил премьер-министр 10:58 135
- План по доходам перевыполнен на 125 миллиардов тенге - Минфин РК 10:45 225
- За коньяк и бренди дешевле 2 930 тенге будут штрафовать казахстанских продавцов 10:40 209
- МСХ: на 13 сентября аграрии собрали 13,5 миллиона тонн зерновых 10:05 336
- Мешали спирт с водой: 9,5 тонны суррогатного алкоголя изъяли на севере Казахстана 09:47 270
- Дружба – неисчерпаемое богатство. Си Цзиньпин написал статью об отношениях Казахстана и Китая 09:40 307
- "Хочешь работать в Антикоре? Мы ждём тебя": казахстанцев приглашают на службу в антикоррупционное ведомство 09:30 603
- Армения обратится за помощью в ОДКБ и ООН 08:49 728
- 90 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 08:35 297
- Штаб по обеспечению студентов общежитиями создали в Алматы 08:23 462
- Головкин пошутил про третий бой с "Канело" 08:13 1213
- 46 столкновений самолётов с птицами произошло в аэропортах РК с начала года 07:40 354
- Казахстанские банки начали приём заявок на компенсацию по депозитам 06:30 1188
- Почтовые марки с изображением храмов выпустили в Казахстане 05:25 440
- Срджан Благоевич покинул пост главного тренера ФК "Астана" 04:26 390
- 500 вакансий в сфере IT предложат на ярмарке вакансий в Нур-Султане 03:15 451
- "Просили еду и спали в лесу". В Уральске нашли пропавших воспитанников детдома 02:10 1471
- Группу полицейских в Костанайской области подозревают в получении взятки 01:30 859
- Пострадавшим от пожара костанайцам начали выплачивать по миллиону тенге 00:20 437
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 486
- Сельчане в Жамбылской области платят за свет в долларах 12.09.2022 812
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 1084
- Лекарства начали производить в КазНУ имени аль-Фараби 12.09.2022 530
- Предложение депутатов мажилиса направлено в Конституционный совет 12.09.2022 632
- Эксперты TALQYLAU: однократный семилетний срок – новый элемент демократизации 12.09.2022 364
- Мокрый снег прогнозируют синоптики в Казахстане 13 сентября 12.09.2022 2617
- Air Astana оштрафовали более чем на 21 миллион тенге за задержку рейсов 12.09.2022 430
- Поезд сбил более 120 овец в Алматинской области 12.09.2022 584
- "Я келинка Кристина" - инстаблогер из Кокшетау о жизни в казахской семье 12.09.2022 5117
- Депутаты маслихатов обратились к казахстанцам 12.09.2022 476
- 15-летняя иностранка пропала в Алматы 12.09.2022 696
- Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане: Какие гости приедут и что ожидается? 12.09.2022 1250
- Антикор провёдет приём всех желающих граждан Казахстана 12.09.2022 388
- Казахстан занимает особое место во внешней политике Китая - политологи 12.09.2022 698
- "Инвестпроект" оказался мошенничеством - актюбинка лишилась почти семи миллионов тенге 12.09.2022 699
- Программа Artsport продолжит работу - Минкульт РК 12.09.2022 3123
- Токаев дал поручения главе Агентства по защите и развитию конкуренции 12.09.2022 374
- Лжетурагент обманул 13 алматинцев, обещая им дешевые путевки 12.09.2022 438
- Бесплатная стерилизация кошек и собак в Нур-Султане. Куда обращаться 12.09.2022 354
- В Нур-Султане и Алматы чаще покупают однушки — статистика 12.09.2022 411
- Системы видеонаблюдения в Алматы начнут распознавать лица 12.09.2022 476
- Лучших педагогов Казахстана выберут на конкурсе 12.09.2022 736
- Около 1500 пациентов с онкологией кроветворной и лимфатической ткани регистрируют ежегодно в РК 12.09.2022 511
- Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец 12.09.2022 953
- Гражданку России задержали за обман казахстанцев в соцсетях 12.09.2022 1478
- Пять человек погибли после столкновения лодки с китом в Новой Зеландии 12.09.2022 501
- Как фотограф из Украины изучает казахский язык 12.09.2022 1200
- Как будут оптимизировать транспортную доступность Алматы, рассказали депутатам 12.09.2022 434
- Скандальный алматинский рынок "Алтын Орда" превратят в оптово-распределительный центр 12.09.2022 1081
- Подать заявление на компенсацию по депозиту в Отбасы банке можно с первого октября 12.09.2022 653
- Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских за помощь путешественнику 12.09.2022 547
- Лидеры Казахстана и КНР встретятся в Нур-Султане 12.09.2022 534
- Застраховать сады и урожай яблок предлагает Минсельхоз 12.09.2022 565
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 705
- Самые популярные госуслуги теперь можно получать через SMS 12.09.2022 462
- Торговый дом "заминировали" в Алматы 12.09.2022 397
- "Высокая смертность от заболеваний в Алматы требует модернизации здравоохранения" - акимат 12.09.2022 457
- Казахстанские фильмы получили призы на Казанском международном фестивале мусульманского кино 12.09.2022 503
- В школах Алматы не хватает 19,6 тысячи ученических мест 12.09.2022 574
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 6671
- Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с "Канело" 12.09.2022 652
- Скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева наградили орденом "Барыс" III степени 12.09.2022 475
- В ЗКО осудили женщину, создавшую собственную финансовую пирамиду 12.09.2022 605
- Фильм Адильхана Ержанова "Штурм" вошёл в программу кинофестиваля "Меридианы Тихого" 12.09.2022 610
- Доходы населения Алматы растут медленно - акимат 12.09.2022 815
- Жениться казахстанцы не торопятся, особенно сельчане — статистика 12.09.2022 677
- Казахстанские теннисистки узнали своё место в рейтинге WTA после US Open 12.09.2022 1006
- Вооружённых членов петропавловской ОПГ задержали в столице 12.09.2022 1064
Негативный рост инфляции в Казахстане отметил премьер-министр
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилова отметил негативный рост годовой инфляции в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. По итогам августа она выросла на 16 процентов.
"По итогам августа в стране наблюдается негативная тенденция роста годовой инфляции на 16 процентов. Акиматам регионов совместно с госорганами необходимо усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства.
При этом рост экономики за восемь месяцев 2022 года составил 3,1 процента к соответствующему периоду прошлого года. Основными драйверами роста экономики стали обрабатывающая промышленность – рост на 4,8 процента, машиностроение - почти на восемь процентов, в том числе автомобилестроение - свыше 18 процентов и производство прочих транспортных средств, включая локомотивы и вагоны на 11,5 процента.
Высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли как химическая промышленность - на 12 процентов, лёгкая промышленность – 7,5 процента, металлургия - свыше пяти процентов и нефтепереработка четыре процента. Горнодобывающая промышленность растёт за счёт увеличения добычи угля на 2,2 процента, природного газа на три процента и руды более чем на пять процентов.
"Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 7,5 процента и вводе в эксплуатацию 8,8 миллиона квадратных метров жилья. В сельском хозяйстве наблюдаются стабильные темпы роста на 4,3 процента. В сфере услуг выросла торговля на 5,2 процента, транспорт на 5,5 процента, связь - свыше 6,6 процента. По итогам восьми месяцев по всем основным показателям отмечается рост в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях и Шымкенте", - добавил Смаилов.
Глава правительства поручил акиматам не снижать достигнутую динамику роста.
-
Hype news
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 486
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 1084
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 705
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 6671
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 674
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 1241
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1294
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21715
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 178594
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7567
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10950
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2712
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 3030
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11753
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 2237
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8266
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2337
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 5012
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 27066
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9319
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2923
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6852
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 3182
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 20067
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4972
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5825
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 4177
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9688
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 5049
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3881
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3945
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7672
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 4087
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3738
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 6185
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3990
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11831
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3723
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3858
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3710
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 6233
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3977
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4447
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 5104
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5293
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 5038
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4737
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6580
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5775
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 6254
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6517
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8818
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12386
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 8128
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8974
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7566
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 11013
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6957
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 8234
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10437
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8950
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8824
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7450
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9314
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7659
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17582
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10503
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9853
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 10171
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10597
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9816
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9947
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10279
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11096
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 10053
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10809
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14773
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 10089
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11717
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8972
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7912
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6957
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 7011
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7293
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6735
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10826
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7528
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9454
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10361
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10291
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7950
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 8102
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23317
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 9119
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11096
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8221
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9623
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10242
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11293
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9671
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11658
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 11120
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12178
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12373
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28713
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12745
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13586
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13448
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13591
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14238
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 22154
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13687
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20924
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31403
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15401
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19504
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19766
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21899
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17884
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19191
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17292
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17339
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17193
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32741
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 19067
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17704
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21929
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21719
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21972
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 21066
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21293
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23464
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 24089
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22666
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22264
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22989
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 23255
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21876
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 24006
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22594
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23209
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24450
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25732
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 25013
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24351
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 27157
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23971
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26803
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24494
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55306
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 26055
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25153
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 26161
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24749
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24894
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 25069
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24795
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26415
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25343
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 27081