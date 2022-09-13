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primeminister.kz Сегодня, 10:58
137
Фото: primeminister.kz

Негативный рост инфляции в Казахстане отметил премьер-министр

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилова отметил негативный рост годовой инфляции в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. По итогам августа она выросла на 16 процентов. 

"По итогам августа в стране наблюдается негативная тенденция роста годовой инфляции на 16 процентов. Акиматам регионов совместно с госорганами необходимо усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства.

При этом рост экономики за восемь месяцев 2022 года составил 3,1 процента к соответствующему периоду прошлого года. Основными драйверами роста экономики стали обрабатывающая промышленность – рост на 4,8 процента, машиностроение - почти на восемь процентов, в том числе автомобилестроение - свыше 18 процентов и производство прочих транспортных средств, включая локомотивы и вагоны на 11,5 процента.

Высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли как химическая промышленность - на 12 процентов, лёгкая промышленность – 7,5 процента, металлургия - свыше пяти процентов и нефтепереработка четыре процента. Горнодобывающая промышленность растёт за счёт увеличения добычи угля на 2,2 процента, природного газа на три процента и руды более чем на пять процентов.

"Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 7,5 процента и вводе в эксплуатацию 8,8 миллиона квадратных метров жилья. В сельском хозяйстве наблюдаются стабильные темпы роста на 4,3 процента. В сфере услуг выросла торговля на 5,2 процента, транспорт на 5,5 процента, связь - свыше 6,6 процента. По итогам восьми месяцев по всем основным показателям отмечается рост в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях и Шымкенте", - добавил Смаилов.

Глава правительства поручил акиматам не снижать достигнутую динамику роста.

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#инфляция #экономика #Правительство РК
Сегодня, 10:58
137
Жадра Жулмухаметова Журналист

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