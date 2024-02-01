Результаты госзакупок на 8,3 млрд тенге отменили прокуроры в Караганде
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По акту специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области отменены результаты 16 конкурсов на сумму свыше 8,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
Как отметили в ведомстве, основанием для отмены стали факты увеличения сроков исполнения договоров заказчиками, которые ограничивали участие потенциальных поставщиков по признакам показателя финансовой устойчивости.
"К примеру, акиматом района имени А.Бокейхан города Караганды на трехгодичный период объявлен конкурс по санитарной подрезке деревьев на сумму 136 млн тенге.
Это противоречит Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания, где предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для заключения договоров более года", - говорится в сообщении.
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