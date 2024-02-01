Результаты госзакупок на 8,3 млрд тенге отменили прокуроры в Караганде

По акту специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области отменены результаты 16 конкурсов на сумму свыше 8,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

Как отметили в ведомстве, основанием для отмены стали факты увеличения сроков исполнения договоров заказчиками, которые ограничивали участие потенциальных поставщиков по признакам показателя финансовой устойчивости.